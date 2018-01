Arbeitslosigkeit in Euroraum auf tiefstem Stand seit 2009

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ist im Euroraum im Dezember 2017 bei 8,7 Prozent gelegen, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit blieb die Quote unverändert gegenüber November auf dem niedrigsten Stand seit Jänner 2009. Österreich lag mit einer Arbeitslosenrate von 5,3 Prozent an neunter Stelle in der EU.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Weniger Arbeitslose im Euroraum