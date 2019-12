ArcelorMittal will in Italien 4700 Jobs bis 2023 streichen

Nach der Ankündigung UniCredits, bis 2023 8.000 Jobs abbauen zu wollen, ist Italien mit einer weiteren Hiobsbotschaft in Sachen Beschäftigung konfrontiert. Der weltweit größte Stahlkonzern ArcelorMittal hat der Regierung in Rom seinen Unternehmensplan bis 2023 vorgestellt. Die Zahl der Mitarbeiter in den 2018 übernommenen Stahlwerken in Italien soll von 10.789 auf 6.098 schrumpfen.

