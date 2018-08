Argentinien mit drastischer Zinserhöhung gegen Peso-Verfall

Die Währungskrise in Argentinien verschärft sich immer mehr. Die Notenbank des Landes versucht mit einer kräftigen Zinserhöhung gegenzusteuern. Sie hob ihren Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld auf 60 Prozent von zuvor 45 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Buenos Aires mitteilte. An den Finanzmärkten sorgte dieser Schritt aber nicht für Beruhigung.

SN/APA (AFP)/LEO LA VALLE Argentinische Pesos verlieren immer mehr an Wert