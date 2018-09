Argentiniens Präsident Macri verkündet Sparmaßnahmen

Im Bemühen um eine Eindämmung der Währungskrise und des hohen Budgetdefizits in Argentinien hat Präsident Mauricio Macri einen Sparplan angekündigt. "Wir müssen uns einem fundamentalen Problem stellen: nicht mehr auszugeben als wir haben", sagte Macri am Montag in einer TV-Ansprache. Nur so könnten die Staatskonten ausgeglichen werden.

SN/APA (AFP)/JUAN MABROMATA Präsident Mauricio Macri hat einen Sparplan angekündigt