AUA-Mutter Lufthansa setzt Dividende aus

Die AUA-Konzernmutter Lufthansa will wegen der schweren Krise durch das Coronavirus die Dividende für ihre Aktionäre streichen. Der Schritt soll helfen, die Zahlungsfähigkeit des Dax-Konzerns zu sichern, wie sie am späten Freitagabend in Frankfurt mitteilte. Zudem nimmt der Konzern zusätzliche Kredite auf und bringt seine Flugzeugflotte als Sicherheit ein.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Der Konzern nimmt zudem zusätzliche Kredite auf