AUA-Mutter Lufthansa zuversichtlich für Rettungspaket

Das staatliche Rettungspaket für die AUA-Konzernmutter Lufthansa ist nach wochenlangen Verhandlungen und Kontroversen in greifbarer Nähe. Der Vorstand sei zuversichtlich, dass die Gespräche mit der deutschen Bundesregierung in Kürze erfolgreich abgeschlossen werden könnten, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag auf der per Internet abgehaltenen Hauptversammlung.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Corona-Pandemie zwingt zu ungewöhnlichem Vorgehen