Auch Galeria Karstadt Kaufhof stoppt Mietzahlungen

Wie andere Handelsketten zuvor stoppt nun auch der deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko laut einem Medienbericht wegen der Coronakrise seine Mietzahlungen. Es bleibe "keine andere Wahl", zitierte der "Spiegel" am Mittwoch aus einem Brief des Unternehmens an seine Vermieter vom Montag.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Bernd Wüstn Bei Galeria Karstadt Kaufhof sind die Türen geschlossen