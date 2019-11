Audi streicht bis zum Jahr 2025 Tausende Stellen

Bei der VW-Tochter Audi fällt im Zuge des Sparprogramms in Deutschland jede sechste Stelle weg. Bis 2025 sollen 9.500 der rund 61.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, wie Audi am Dienstag nach mehrmonatigen Verhandlungen mit dem Betriebsrat mitteilte. Im Gegenzug sollen bis zu 2.000 Spezialisten für E-Mobilität und andere Zukunftsfelder eingestellt werden, so dass netto rund 7.500 Jobs wegfallen.

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2029 ausgeschlossen