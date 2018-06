Audi und BMW beim Diesel unter Druck

Auf dem deutschen Automarkt stehen die Oberklasse-Hersteller Audi und BMW einer Analyse zufolge unter steigendem Rabattdruck. Sie versuchten mit höheren Preisnachlässen ihre Diesel-Modelle an die Kunden zu bringen, lautet das Ergebnis der am Samstag veröffentlichten Mai-Rabattstudie des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen. Vor allem die Zahl der Eigenzulassungen sei zuletzt gestiegen.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Rabatte sollen Absatz ankurbeln