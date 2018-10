Audis erstes Elektroauto kommt später auf den Markt

Softwareprobleme verzögern den Marktstart des ersten Elektroautos von Audi. Der Geländewagen e-tron werde vier Wochen später in den Handel kommen als geplant, sagte ein Audi-Sprecher am Sontag. Teile der Software seien während der Entwicklung geändert worden und müssten nun neu von den Behörden genehmigt werden. Der Sprecher bestätigte damit einen Bericht der "Bild am Sonntag".

SN/APA (AFP)/STR Stotternder Start in die Zukunft