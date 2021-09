Auf Atomausstieg folgt Geld für Gas

Belgien darf fossile Energie staatlich fördern - trotz Green Deal.

Belgien will bis zum Jahr 2025 seine Atomkraftwerke vom Netz nehmen. So steht es im Regierungsprogramm der Koalition aus Liberalen, Christdemokraten, Grünen und Sozialisten. Die Lücke, die dadurch in der Stromversorgung entsteht, soll aber nicht nur durch erneuerbare Energien abgefangen werden - sondern auch durch den Bau von zwei bis drei neuen Gaskraftwerken.

Für deren Errichtung will der belgische Staat über den sogenannten Kapazitätsmechanismus Subventionen vergeben. Das geplante System hat die EU-Kommission genehmigt. Margrethe Vestager, die für Wettbewerbsfragen ...