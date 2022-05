Ausländische Essenslieferdienst-Fahrer streiken in Dubai

Ausländische Fahrer des zu Delivery Hero gehörenden Essenszustellers Talabat sind in Dubai für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in den Ausstand getreten. Am Montagabend weigerten sie sich, Essen in der Finanzmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate auszuliefern. Es ist sehr selten, dass in dem Land, in dem keine Gewerkschaften oder Demonstrationen erlaubt sind, Arbeitskampfmaßnahmen erfolgen. Inzwischen ist es aber die zweite Aktion in diesem Monat.

Die Talabat-Fahrer fordern eine Erhöhung ihrer Bezahlung pro Auslieferung um rund ein Fünftel auf 2,59 Dollar (2,45 Euro), um die höheren Benzinkosten abzufangen. Deliveroo-Fahrer erhalten 2,79 Dollar pro Auslieferung. "Wenn Deliveroo diesen Preis gibt... Warum erhalten wir ihn nicht", fragte ein Talabat-Fahrer aus Pakistan im Gespräch mit Reuters. Ein Firmensprecher sagte, Talabat-Fahrer erhielten im Schnitt 953 Dollar monatlich. Unklar war, wie viele Stunden sie dafür arbeiten. Der Fahrer, mit dem Reuters sprach, sagte, nach Benzinkosten verdiene er für 12 bis 14 Stunden Arbeit pro Tag an sieben Tagen in der Woche rund 680 Dollar. Menschenrechtsorganisationen haben die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Golf-Staaten in der Vergangenheit häufig für ihren Umgang mit ausländischen Arbeitern kritisiert, die einen großen Teil der Mitarbeiterschaft ausmachen, und meist wenig Geld verdienen. Viele Lieferdienst-Fahrer arbeiten für Agenturen, die illegalerweise Gebühren für Arbeitserlaubnisse und anderes verlangen. Das Geschäft in den Arabischen Vereinigten Emiraten gehört bei Delivery Hero zum Mena-Geschäft, das im vergangenen Jahr die einzige Firmensparte war, die auf Basis des bereinigten Betriebsgewinns (Ebitda) schwarze Zahlen schrieb. Delivery Hero ist auch am britischen Konkurrenten Deliveroo beteiligt.