Auslieferungen bei Airbus laufen auf Hochtouren

Beim Flugzeugbauer Airbus laufen die Auslieferungen zum Jahresende auf Hochtouren. Der Konzern hat im November so viele Flugzeuge an Kunden ausgehändigt wie noch in keinem Monat in diesem Jahr. Die Airlines nahmen 89 Maschinen in Empfang, davon 50 A320/A321neo. Lieferprobleme bei Triebwerken der Baureihe A320neo sind weitgehend gelöst.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner Ein Airbus A320 in Kassel