Autobauer Stellantis warnt London vor Stellenabbau

Der Autobauer Stellantis hat bei der britischen Regierung Alarm geschlagen: Sollte das nach dem Brexit geschlossene Handelsabkommen mit der Europäischen Union nicht sofort neu verhandelt werden, drohe die Schließung von Fabriken und der Verlust von tausenden Arbeitsplätzen, erklärte der Eigentümer der Automarken Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen und Fiat vor einem Ausschuss des Unterhauses am Mittwoch, der die Aussichten für die britische Elektrofahrzeugindustrie untersucht.

Stellantis forderte die Regierung auf, sich mit der EU darauf zu einigen, die aktuellen Regeln für die Beschaffung von Auto-Teilen um drei Jahre bis 2027 zu verlängern.

Stellantis betonte, im Rahmen des aktuellen Abkommens werde ab dem kommenden Jahr, wenn strengere Post-Brexit-Regeln in Kraft treten, Zölle auf den Export von Elektro-Fahrzeugen des Autobauers nach Europa erhoben. "Wenn die Kosten für die Herstellung von Elektrofahrzeugen im Vereinigten Königreich nicht mehr wettbewerbsfähig und nicht mehr tragbar sind, werden die Betriebe geschlossen", warnte Stellantis. "Die Hersteller werden nicht weiter investieren und (stattdessen) ihre Produktionsbetriebe außerhalb des Vereinigten Königreichs verlagern, wie es bei zuvor etablierten britischen Herstellern wie Ford und Mini der Fall war."

Gemäß dem Handelsabkommen, das beim Austritt Großbritanniens aus der Union vereinbart wurde, müssen ab kommendem Jahr 45 Prozent des Wertes eines Elektrofahrzeugs aus Großbritannien oder der EU kommen, um Zölle zu vermeiden.

Um seine Automobilindustrie zu retten, müsse Großbritannien nicht nur den Zeitrahmen des Abkommens mit der EU verlängern, sondern auch dringend Batteriehersteller und andere Automobilzulieferer dazu bewegen, sich im Land niederzulassen, sagte der ehemalige Nissan-Chef Andy Palmer gegenüber BBC Radio. "Die Kosten eines Scheiterns liegen auf der Hand. Im Vereinigten Königreich gibt es 800.000 Jobs, die im Grunde Arbeitsplätze sind, die mit der Automobilindustrie verbunden sind", sagte Palmer, der Chef des europäischen Batterieherstellers InoBat ist. "Wenn es im Vereinigten Königreich keine Batteriekapazitäten gibt, werden diese Autohersteller auf das europäische Festland abwandern."

Auch der britische Finanzminister Jeremy Hunt warnte bei einer Veranstaltung der britischen Handelskammer, dass das Land über Kapazitäten zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) verfügen müsse. "Beobachten Sie diesen Bereich, denn wir konzentrieren uns sehr darauf, sicherzustellen, dass das Vereinigte Königreich über Elektrofahrzeuge und Produktionskapazitäten verfügt", sagte er.

Die britische Autohandelsgruppe Society of Motor Manufacturers and Traders erklärte in ihrer Stellungnahme, die derzeitigen Produktionskapazitäten in der EU und Großbritannien ermöglichten es nicht, den Bedarf an Batterien und Batterieteilen zu decken.