Autohersteller Aston Martin strebt trotz Brexit an die Börse

Erstmals seit Jahren will mit Aston Martin ein britischer Autobauer wieder an die Börse. Der durch James-Bond-Filme bekannte Sportwagen-Hersteller plane noch für 2018 eine Premium-Notierung an der Londoner Stock Exchange, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Wir können zeigen, dass Brexit keine große Auswirkung auf uns hat", sagte Firmenchef Andy Palmer gegenüber Reuters.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Der Luxus-Autohersteller will an die Londoner Börse