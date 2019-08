Bahnstreik in Spanien - Hunderte Zugverbindungen gestrichen

Wegen eines Bahnstreiks in Spanien sind am Mittwoch mehrere hundert Zugverbindungen ausgefallen. Laut der spanischen Bahngesellschaft Renfe sollten voraussichtlich 325 Kurz-, Mittel- und Langstreckenzüge gestrichen werden - ausgerechnet in der Hauptreisezeit und am Tag vor einem der wichtigsten Feiertage am 15. August, den zahlreiche Spanier traditionell für Kurztrips nutzen.

SN/APA (AFP)/LAURENT EMMANUEL Massive Zugsausfälle in Spanien