Banca d´Italia nach neuer Bankenkrise arg unter Druck

Nach der neuen Bankenkrise in Italien, die die Regierung zur Rettung der süditalienischen Volksbank "Banca popolare di Bari" (BPB) gezwungen hat, gerät die Banca d´Italia unter Druck. Regierungs- und Oppositionsparteien, sowie Konsumentenschutzverbände beschuldigen die Zentralbank, ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen zu sein.

Die Banca d´Italia, die in Italien auch als Bankenaufseher für mittelgroße und kleine Banken dient, hätte schon viel früher einschreiten müssen, da die Misere beim zweitstärksten süditalienischen Geldhaus seit zwei Jahren bekannt war, lautet der Vorwurf. Seit Jahren gibt es Bedenken über die Solidität der Volksbank der süditalienischen Hafenstadt Bari. Diese soll Kredite an dubiose Kunden verliehen und dabei offenbar mehrere Vorschriften missachtet haben.

In der letzten Halbjahresbilanz meldete die Bank mit 3.000 Mitarbeitern und 341 Filialen in Mittel- und Süditalien faule Kredite für insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2019 betrugen die Verluste 506 Millionen Euro. Der Chef der stärksten italienische Regierungspartei "Fünf Sterne", Luigi Di Maio, sprach sich für eine Verstaatlichung der "Banca popolare di Bari" aus.

"Wir werden die Kleinsparer schützen und gegen die Manager vorgehen, die für diese Lage verantwortlich sind. Die Regierung rettet die Ersparnisse der Anleger, wird aber keine Gnade für die Manager haben", sagte Di Maio. Dabei unterstellte er der Notenbank, ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen zu sein.

Ähnlich sieht die Lage die rechte Oppositionspartei Lega. "Ich hoffe, dass das Parlament sobald wie möglich einen von der Lega und der Fünf Sterne-Bewegung vorgelegten Gesetzentwurf zur Reform der Notenbank verabschiedet. Im Fall der Volksbank von Bari hätte die Notenbank kontrollieren müssen, hat es aber nicht getan", sagte Lega-Chef Matteo Salvini.

Die von der Banca d'Italia eingesetzten zwei Geschäftsführer und drei Aufsichtsräte sollen sich nun um eine Rekapitalisierung, sowie um einen etwaigen Verkauf oder Neustart der Volksbank kümmern. Damit ist die Banca d´Italia erneut mit einer akuten Krisenbank konfrontiert. So ist erst am Freitag die Kapitalerhöhung zur Rettung der Sparkasse von Genua (Carige) erfolgreich abgeschlossen worden. 2017 musste der Staat eingreifen, um die älteste Bank der Welt, Monte dei Paschi di Siena, zu retten. Auch zwei Regionalbanken in Venetien mussten gerettet werden.

Das Kabinett in Rom will jetzt der halbstaatlichen Investitionsholding Invitalia zur Stärkung des Kapitals der staatlichen Bank Mediocredito Centrale Finanzierungen im Wert von 900 Millionen Euro zuschanzen. Diese soll bei der "Banca popolare di Bari" einsteigen und sich aktiv an deren Rettung beteiligen, lautet das Vorhaben der Regierung. Ziel ist die Gründung einer großen Bank für Süditalien. Die Geldmittel zur Rettung der Bank soll das Wirtschaftsministerium locker machen. Die im Dekret enthaltenen Maßnahmen sollen auch zur Förderung der Geldhäuser in Süditalien dienen.

Die Schwierigkeiten der Volksbank von Bari sind eine Hiobsbotschaft für die Regierung von Premier Giuseppe Conte, die ohnehin mit mehreren Unternehmenskrisen konfrontiert ist. Von der Alitalia über Whirlpool bis zum möglichen Rückzug des Stahlgiganten ArcelorMittal aus Italien: Mit zahlreichen Krisenherden im Wirtschaftsbereich muss sich das Kabinett in Rom beschäftigen. Immer wieder taucht die Forderung nach einer Verstaatlichung maroder Konzerne zur Rettung tausender Arbeitsplätze auf. Dies würde jedoch die Kassen des ohnehin enorm verschuldenden Staates weiter schwer belasten.

