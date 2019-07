Bankenaufsicht durch EZB in Deutschland verfassungsgemäß

Die Europäische Bankenunion, mit der die Aufsicht über wichtige Finanzinstitute im Euro-Gebiet an die Europäische Zentralbank (EZB) übertragen wurde, ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Das entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Die Karlsruher Richter mahnten aber gleichzeitig die strikte Einhaltung der Regeln an.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Karlsruher Richter mahnten strikte Einhaltung der Regeln an