Bayer und Lanxess stoßen Chemieparkbetreiber Currenta ab

Der Chemieparkbetreiber Currenta geht an die australische Bank Macquarie. Bayer und Lanxess verkaufen ihre Currenta-Anteile an die Infrastruktur-Investmentgesellschaft Mira von Macquarie, wie beide deutsche Unternehmen am Dienstagabend mitteilten. Bei dem Deal wird Currenta inklusive Schulden mit 3,5 Milliarden Euro bewertet.

SN/APA (AFP)/PATRIK STOLLARZ Bayer stößt Chemieparkbetreiber Currenta nach Australien ab