Bei Lufthansa drohen unbefristete Streiks der Flugbegleiter

Bei der AUA-Mutter Lufthansa drohen unbefristete Streiks der Flugbegleiter. Wer wann betroffen sein könnte, ist bisher offen. Eine Entspannung in dem schon länger andauernden Konflikt zwischen der Airline und der Gewerkschaft UFO zeichnet sich bisher nicht ab. UFO will im Dauerstreit mit der Lufthansa am Montag Details zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben.

SN/APA/dpa/Malte Christians Lufthansa lehnt Verhandlungen mit der UFO seit Monaten ab