Bei Streiks am Brüsseler Flughafen schon 660 Flüge abgesagt

Der bisher längste Streik am Brüsseler Flughafen hat auch am Montag angedauert. Seit Donnerstag vergangener Woche wurden 660 Flüge abgesagt. Von dem Arbeitskampf beim Gepäck-Dienstleister Aviapartner sind 150.000 Passagiere betroffen, berichtete "Le Soir" in seiner Online-Ausgabe.

SN/APA (AFP)/NICOLAS MAETERLINCK Viele Passagiere fielen um ihre Flüge um