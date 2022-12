Beim Wirecard-Prozess stehen Österreicher im Mittelpunkt

Mit 3,1 Milliarden Euro angeklagtem Schaden begann der bisher größte Betrugsprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Es war noch nicht einmal ganz hell, da herrschte vor der Justizanstalt Stadelheim bereits reger Betrieb. TV-Reporter machten in der Kälte ihre Aufsager, Akkreditierungsausweise wurden ausgegeben, Interviews geführt. An die 200 Personen, Prozessbeteiligte, Medienvertreter und auch ein paar Zuschauer, strebten ins Kellergeschoß des Gefängnisses - wo sich seit ein paar Jahren Münchens größter Verhandlungssaal befindet. Dort begann, gemessen am angeklagten Schaden von rund 3,1 Mrd. Euro zulasten von Anlegern und Kreditgebern, der größte Betrugsprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte: der Prozess um ...