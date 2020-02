Benko greift nach Globus-Warenhäusern in der Schweiz

Der österreichische Investor Rene Benko will nach einem Medienbericht sein Warenhaus-Imperium durch einen Zukauf in der Schweiz erweitern. Die zur Migros-Gruppe gehörende Warenhaustochter Globus solle je zur Hälfte an Benkos Signa-Gruppe und an die thailändische Central Group gehen, berichtet der "Tages-Anzeiger". "Kein Kommentar", sagte dazu ein Sprecher der Signa-Gruppe.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Signa Holding Gründer Rene Benko