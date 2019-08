Berlin plant bei Mieten eine Vollbremsung

Maximal acht Euro Miete pro Quadratmeter will die Stadtregierung künftig erlauben. Die Immobilien-Branche ist geschockt.

In Österreich fordert die Arbeiterkammer angesichts eines Anstiegs des Hauptmietzinses bei privaten Neuverträgen um 40 Prozent seit 2008 eine Mietobergrenze - bisher vergeblich. In Deutschland ist die rot-rot-grüne Berliner Stadtregierung schon weiter. Sie will angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in der Hauptstadt die Mieten für fünf Jahre per Gesetz einfrieren und in bestehende Verträge eingreifen.

Nach den am Sonntag bekannt gewordenen Eckdaten des Vorschlags aus dem Ressort der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) dürfen künftig je nach Alter und Ausstattung einer Wohnung maximal Kaltmieten von 3,42 bis 7,97 Euro pro Quadratmeter verrechnet werden. Liegt die Miete über dieser Obergrenze, sollen Mieter die Möglichkeit haben, diese zu senken. Bei Modernisierungen sind Zuschläge angedacht, die aber die Mietgrenze um nicht mehr als 20 Prozent überschreiten dürfen. Ausgenommen vom Mietendeckel sollen lediglich ab 2014 neu gebaute Miethäuser sein.

Lompscher betonte, es handle sich um einen "Vorbereitungstand für einen Referentenentwurf", der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei, und wollte daher inhaltlich dazu nichts sagen. Die beiden anderen Koalitionspartner SPD und Grüne mahnten rechtssichere und verhältnismäßige Lösungen an. In einigen Tagen soll der Entwurf fertig sein.

Die Aktien der großen Immobilienkonzerne sackten dennoch weiter ab. Die Deutsche-Wohnen-Aktien brachen zeitweise um fast fünf Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren ein. Seit Juni haben die Papiere wegen der Diskussion über einen Mietdeckel rund ein Drittel an Wert verloren. Die Aktien der Buwog-Mutter Vonovia, die zehn Prozent des Portfolios in Berlin hat, verlor 2,3 Prozent. Sollten die Pläne Wirklichkeit werden, würden die Mieteinnahmen 2020 um 20 bis 25 Mill. Euro oder ein Prozent sinken, teilte das Unternehmen mit.

Die Wohnungswirtschaft kündigt Widerstand gegen die in dieser Form einmaligen Pläne an. Die steigenden Mieten und guten Renditen auf dem Berliner Wohnungsmarkt hatten seit Jahren auch internationale Konzerne angelockt. "Wir werden uns wehren", sagte der Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses, Andreas Mattner, und forderte eine Prüfung des Gesetzesvorhabens durch das Bundesverfassungsgericht. Das hat erst vorige Woche die kürzlich bis 2025 verlängerte Mietpreisbremse mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar erklärt. In "Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt" dürfen die Mieten bei Neuverträgen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. In Berlin läuft auch eine Debatte über die Enteignung der Wohnkonzerne. Ein Volksbegehren dazu kam auf 77.000 Unterschriften.