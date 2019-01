Berliner Flughäfen werden am Montag bestreikt

Passagiere an den beiden Berliner Flughäfen müssen sich am Montag auf Verzögerungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals von Tegel und Schönefeld am Wochenende zu einem bis zu vierstündigen Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll am Montag um 5 Uhr beginnen. Verdi hatte bereits im Dezember angekündigt, dass es im Jänner zu Warnstreiks kommen könnte.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Mit zahlreichen Flugausfällen u.a. in Berlin-Tegel ist zu rechnen