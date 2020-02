Das ifo-Institut und die Plattform immowelt.de haben die Auswirkungen der Mietenregulierung auf den Berliner Immobilienmarkt untersucht. Sie bringen nur zum Teil den erwarteten Effekt.

An diesem Sonntag tritt in Berlin der sogenannte Mietendeckel in Kraft. Mit dem im Jänner beschlossenen Gesetz werden die Mieten von Bestandswohnungen mit Baujahr vor 2014 auf die Höhe zum Stichtag der Ankündigung, dem 18. Juni 2019, eingefroren. Gleichzeitig werden ...