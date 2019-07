Beschäftigung in der EU steigt auf Rekordniveau

Die Beschäftigung in der EU hat einen neuen Höchststand erreicht. 240,7 Millionen EU-Bürger hatten heuer im ersten Quartal einen Job, wie die Europäische Kommission am Donnerstag mitteilte. Das waren um 2,8 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Arbeitslosenquote erreichte zugleich einen neuen Tiefstwert. Sie sank von 7,1 Prozent im April 2018 auf 6,3 Prozent im Mai 2019. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2000. Der Arbeitsmarkt sei allerdings etwas langsamer gewachsen als in den Jahren zuvor, hieß es. Die Beschäftigungsquote lag im letzten Quartal 2018 demnach bei 73,5 Prozent. Das Ziel, 2020 75 Prozent der erwerbsfähigen EU-Bürger in Beschäftigung zu bringen, werde die EU daher wohl knapp verfehlen.

Die Zahlen stammen aus dem jährlichen Bericht der Kommission über Beschäftigung und die soziale Entwicklung in der EU. Der diesjährige Report legte den Fokus auf die Herausforderungen und Chancen, die der Klimawandel für den europäischen Arbeitsmarkt mit sich bringt.

Demnach wird die Umsetzung der Pariser Klimaziele bis 2030 mehr als eine Million Jobs schaffen. In dem Abkommen ist vorgesehen, die globale Erwärmung bei höchstens 2, möglichst aber bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen. Ein Grad plus ist im Schnitt weltweit schon erreicht. Vergleichsmaßstab ist jeweils die Zeit vor der Industrialisierung.

Zwar würden durch den Umbau auch Jobs verloren gehen, etwa in Bereichen der fossilen Energieträger. Der Großteil der Arbeitsplätze sei davon aber nicht betroffen. Schon heute seien 75 Prozent der Angestellten in der EU in Bereichen beschäftigt, die zusammen für weniger als zehn Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich seien.

Quelle: Apa/Dpa