Betrugswächter prüfen Nutella-Rabattaktion in Frankreich

Eine spektakuläre Rabattaktion auf Nutella hat in Frankreich die Betrugswächter auf den Plan gerufen: Wegen des Preisnachlasses von 70 Prozent kündigte die zuständige Abteilung des Wirtschaftsministeriums am Montagabend in Paris Ermittlungen gegen die Supermarktkette Intermarche an.

SN/APA (dpa)/Marcus Brandt Rabattaktion sorgte für Ansturm auf Nutella-Gläser