BioNTech erwartet bis zu 17 Mrd. Euro mit Corona-Impfstoff

Der deutsche Pharmakonzern BioNTech erwartet heuer Umsätze von bis zu 17 Mrd. Euro alleine mit seinem Covid-19-Impfstoff. Im vergangenen Jahr dürfte der Umsatz wie bisher vorhergesagt bei 16 bis 17 Mrd. Euro gelegen haben. 2022 geht Vorstandschef Ugur Sahin von einer Spanne von 13 bis 17 Mrd. Euro aus, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Investoren-Präsentation hervorgeht.

BioNTech bekräftigte, dass ein an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasster Impfstoff bereits im März zur Verfügung stehen könnte. Insgesamt strebt das Unternehmen in diesem Jahr weiterhin eine Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Impfdosen an.

Die Pharmafirma war vom aus Österreich stammenden Christoph Huber in Deutschland mitgegründet worden. Er sitzt im Aufsichtsrat des Unternehmens.