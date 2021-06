Bitcoin: Alles eine Frage des Glaubens

Der Wert von Bitcoin wird weiter steigen und fallen, abhängig davon, ob Menschen an ihn glauben, erklärt eine Analystin. Über Peter Pan, Tinkerbell und Elon Musk.

Marion Laboure hat als Kind schon gerne "Peter Pan" geschaut. Nun hat die Analystin von Deutsche Bank Research den Film über das Kind, das nie erwachsen werden will, mit ihrem fünfjährigen Sohn gesehen. Und plötzlich Parallelen zu ihrer Arbeit gefunden, als die kleine Fee Tinkerbell - in der deutschen Übersetzung auch als "Glöckchen" oder "Naseweis" bezeichnet - durchs Bild flog. Tinkerbell existiert, weil Kinder daran glauben, dass es sie gibt, so erklärt es Peter Pan im Film. Und ganz ähnlich ...