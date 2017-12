Bitcoin-Kurs legt nach jüngstem Ausverkauf wieder zu

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihren jüngsten Kursrutsch gestoppt und verzeichnet wieder Zuwächse. Am Dienstagmorgen mussten für die bekannteste der Krypto-Währungen auf der in Luxemburg ansässigen Handelsplattform Bitstamp bis zu 15.498 Dollar (13.075 Euro) bezahlt werden, rund zehn Prozent mehr als am Vortag.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Jens Kalae Am 17. Dezember stieg der Preis auf knapp über 20.000 Dollar