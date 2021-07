Bitcoin und Co. sind nichts für schwache Nerven

Kryptowährungen versprechen hohe Gewinne. Es kann aber auch anders laufen. Was Anleger wissen müssen.

Wer nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten sucht, wurde in den vergangenen Jahren wohl auch auf sogenannte Kryptowährungen aufmerksam. Bitcoin und Co. versprechen das große Geld. Die Kurse fahren aber oft Achterbahn. Was steckt dahinter?

1. Was ist eine Kryptowährung und wo kommt sie her?

Eine Kryptowährung ist ein virtueller Wert. Wenn Geschäfte oder Banken diesen Wert akzeptieren, kann auch damit bezahlt werden. Namensgeber für virtuelle Währungen ist die Kryptografie: Sie beschäftigt sich mit Verschlüsselungstechnologien in der Informatik. Durch ...