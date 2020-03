Der deutsche Autobauer BMW meldet aufgrund seiner Produktionsstopps in Deutschland Kurzarbeit für 20.000 Mitarbeiter an. Betroffen seien im wesentlichen Beschäftigte in den Werken in Dingolfing, München, Regensburg und Leipzig, erklärt eine Konzernsprecherin. BMW hatte Mitte März angekündigt, die Autoproduktion in Europa bis 19. April zu unterbrechen.

SN/APA (dpa)/Ingo Wagner Die Autoproduktion und der -handel erleiden derzeit massive Einbrüche