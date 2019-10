Boeing-Chef Muilenburg muss Doppelrolle aufgeben

Der wegen des Problem-Jets 737 MAX in der Krise steckende Flugzeugbauer Boeing trennt die bisher von Dennis Muilenburg in Personalunion gehaltenen Chefposten im Vorstand und Aufsichtsrat. Muilenburg bleibe Konzernchef, gebe den Vorsitz des Verwaltungsrats aber ab, teilte Boeing am Freitag mit.

SN/APA (AFP/Getty)/Drew Angerer Dennis Muilenburg bleibt aber Konzernchef