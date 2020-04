Boeing verlängert Produktionsstopp im US-Hauptwerk

Boeing dehnt den wegen der Corona-Krise verhängten Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im US-Staat Washington für unbestimmte Zeit aus. Die Fabrik in Everett und auch die anderen Werke in dem Westküstenstaat bleiben bis auf Weiteres geschlossen, wie der US-Flugzeugbauer mitteilte. Der Produktionsstopp gilt bereits seit dem 25. März und war zunächst auf zwei Wochen begrenzt gewesen.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JASON REDMO Konzern lässt alle Fabriken im Staat Washington wegen Corona zu