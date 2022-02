Börse in Russland stark eingebrochen

Die russische Börse hat empfindlich auf die jüngsten Entwicklungen im Konflikt mit der Ukraine reagiert: Der Leitindex an der Börse in Moskau, der in Dollar gerechnete RTS, verlor zum Handelsstart deutliche 9,9 Prozent und fiel danach weiter ab. Der Rubel-basierte Index MOEX gab zum Handelsstart um 8,5 Prozent nach und verlor danach ebenfalls weiter.

SN/APA/Sputnik/ALEXEY NIKOLSKY Nach Ankündigung von Putin Truppen in die Ostukraine zu schicken

Damit reagierten die Anleger auf die Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Montagabend. Der Staatschef hatte zudem die Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die russische Zentralbank erklärte am Dienstag, die Lage am Finanzmarkt sei unter Kontrolle. Sie sei bereit, alle Mittel zu ergreifen, um die Finanzstabilität zu unterstützen, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Zentralbank.