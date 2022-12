Börse: Kommen die Bullen 2023 zurück?

Krieg und steigende Zinsen machten Anlegern 2022 einen Strich durch die Rechnung. Sie hoffen auf ein besseres Jahr für Aktien und Anleihen.

2022 war kein Jahr für schwache Nerven. Der Dauerkrisenmodus - Krieg in der Ukraine, stark steigende Energiepreise, Inflation, unterbrochene Lieferketten, Chipmangel - fand auch Niederschlag in den Kurslisten der Börsen, viele Unternehmen waren am Ende des Jahres weniger wert als zu Beginn.

Was den Aktien- und Anleihemärkten vordergründig am meisten zu schaffen machte, war die hohe Inflation. Genauer gesagt, die Bemühungen der Notenbanken weltweit, die Preise durch Zinserhöhungen in die Schranken zu weisen, haben auch den Finanzmärkten den ...