Börsenturbulenzen treiben Goldpreis in Richtung 1500 Dollar

Eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA und heftige Börsenturbulenzen halten den Goldpreis im Höhenflug. In der Nacht zum Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bis auf 1.474,93 US-Dollar (1.319,02 Euro) und damit auf ein neues Sechs-Jahreshoch.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sven Hoppe Der Goldpreis ist auf ein Sechs-Jahreshoch gestiegen