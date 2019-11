Bosch-Betriebsrat geht von weiteren Stellenstreichungen aus

Der deutsche Autozulieferer Bosch will nach Angaben des Betriebsrats noch an weiteren Standorten Stellen streichen. Insgesamt gehe es nach aktuellem Stand um 3.300 Stellen im Automobilbereich in den kommenden zwei Jahren, sagte Gesamtbetriebsratschef Hartwig Geisel am Mittwoch. Bosch hatte bisher den Abbau von insgesamt 2.840 Stellen angekündigt. Die neue Zahl bestätigte das Unternehmen nicht.

SN/APA (dpa)/David-Wolfgang Ebener Das Unternehmen bestätigte die neue Zahl nicht