BP macht 16,8 Mrd. Dollar Verlust im zweiten Quartal

Der britische Mineralölriese BP hat wegen der geringen Nachfrage nach Öl in der Coronakrise ein Minus von 16,8 Milliarden Dollar (14,3 Mrd. Euro) gemacht und warnt vor weiteren Verlusten. Die Prognose für die Nachfrage nach dem Rohstoff und die Preise bleibe mitten in der Coronakrise "herausfordernd und unsicher", teilte BP am Dienstag in London bei Vorlage der Quartalszahlen mit.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Weniger Öl-Nachfrage wegen Corona stürzte BP ins Milliardenminus