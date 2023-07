Brasilien will Export erneuerbarer Energien steigern

Brasilien will den Export erneuerbarer Energien in Nachbarländer wie Venezuela, Argentinien, Paraguay und Uruguay steigern. Das erklärte Energieminister Alexandre Silveira am Rande eines G20-Treffens gegenüber Reuters. Brasilien werde im kommenden Jahr 60 Mrd. Dollar (53,9 Mrd. Euro) in den Ausbau des nationalen Stromnetzes investieren, um Wind- und Solarstromerzeuger im Nordosten mit dem Süden zu verbinden.

BILD: SN/APA/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW Brasilien baut auch das nationale Stromnetz aus.

In einem Interview hatte Silveira diese Woche erklärt: "Präsident Lulas Ziel ist es, ein sozioökonomisches Gleichgewicht in Südamerika zu schaffen". Regionale Verbundnetze mit den Nachbarländern könnten Brasilien helfen, mit den Schwankungen seiner erneuerbaren Ressourcen umzugehen. Brasiliens Ziel der regionalen Integration beschränke sich nicht nur auf Strom, sondern schließe auch Erdgas mit ein. "Wir haben einen Stromverbund, aber wir prüfen jetzt auch einen Gasverbund mit Argentinien."