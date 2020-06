Einkaufen gehen mit Maske gehört der Vergangenheit an. Genau wie viele gute Vorsätze, die Konsumenten während der Shopping-Abstinenz in der Corinakrise gefasst hatten.

Steil nach unten gingen die Absätze im Einzelhandel während des Lockdowns in der gesamten EU. Allein im April sind sie laut Eurostat um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Am stärksten betroffen waren die Geschäfte in Frankreich mit einem Minus ...