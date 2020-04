Brauerei in Mexiko stoppt Corona-Bier-Produktion

Die Brauerei in Mexiko, in der das Corona-Bier gebraut wird, stoppt vorerst die Produktion. Grund sind die angeordneten Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie, wonach bis 30. April nur noch Unternehmen in wenigen Branchen arbeiten dürfen. "Wir sind dabei, die Produktion in unseren Werken auf das nötigste Minimum herunterzufahren", teilte die Brauereigruppe Modelo mit.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Kalaen Corona Bier könnte demnächst knapp werden