Brexit: EZB rechnet mit Umzug von 24 Banken auf Kontinent

Geldhäuser werden nach Einschätzung des obersten EZB-Bankenaufsehers Andrea Enria im Zuge des Brexit erhebliche Geschäftsteile von London in den Euroraum verlagern. Voraussichtlich würden am Ende des Prozesses Vermögenswerte von 1,3 Billionen Euro von der britischen Hauptstadt in den Euroraum bewegt, sagte Andrea Enria in einem am Mittwoch publizierten Interview mit dem finnischen TV-Sender Yle.

SN/APA (AFP/Archiv)/TOLGA AKMEN Bankenzentrum London steht vor Umbruch