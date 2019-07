Britische Autoproduktion geht weiter zurück

Die Autoproduktion sackt in Großbritannien vor dem anstehenden Brexit weiter kräftig ab. Im Juni sank die Herstellung von Autos den dreizehnten Monat in Folge und fiel gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,2 Prozent, wie der britische Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Mittwoch in London mitteilte.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Jaguar Land Rover ist der größte britische Produzent