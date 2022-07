Britische Behörde prüft Modefirmen wegen "Greenwashings"

Die britische Wettbewerbsbehörde nimmt Modeunternehmen wie ASOS, Boohoo und George at Asda wegen möglichen Greenwashings unter die Lupe. "Menschen, die grün kaufen wollen, sollten sich darauf verlassen können, dass sie nicht in die Irre geführt werden", erklärte Sarah Cardell, Interimschefin der Competition and Markets Authority (CMA), am Freitag.

"Umweltfreundliche und nachhaltige Produkte können einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, aber nur, wenn sie echt sind", so Cardell. Sollte sich herausstellen, dass die drei Unternehmen Kunden in die Irre führen und bei ihrem "grünen" Engagement übertreiben, werde die Behörde gegebenenfalls auch gerichtlich vorgehen. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang.