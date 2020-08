Britische Beschäftigung mit stärkstem Einbruch seit 2009

Die Corona-Rezession hat in Großbritannien im Frühjahr so viele Jobs vernichtet wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Die Zahl der Beschäftigten fiel von April bis Juni um 220.000, wie das Statistikamt am Dienstag in mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb mit 3,9 Prozent unverändert. Allerdings haben viele Briten die Jobsuche aufgegeben und wurden deshalb nicht als arbeitslos registriert.

Die Notenbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer wegen der Pandemie um 9,5 Prozent schrumpfen wird - ein Konjunktureinbruch, wie ihn Großbritannien seit rund 100 Jahren nicht mehr erlebt hat. Nächstes Jahr soll dann ein Wachstum von neun Prozent folgen. Quelle: Apa/Ag.