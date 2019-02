Britische Firmen stocken Lager vor Brexit in Rekordtempo auf

Die britische Industrie hat im Jänner ihre Lager aus Furcht vor einem chaotischen Brexit so kräftig aufgestockt wie noch nie. Das teilte das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit. Trotz dieses Schubs wuchs die Industrie so langsam wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 auf 52,8 Punkte.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Briten bereiten sich auf Chaos vor