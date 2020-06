Britische Notenbank rät zu Vorkehrungen für No-Deal-Brexit

Die britische Zentralbank rät einem Medienbericht zufolge den heimischen Geldhäusern zu verstärkten Vorbereitungen auf ein Scheitern der Verhandlungen mit der EU über einen Brexit-Vertrag. Dazu habe der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, in einer Telefonkonferenz mit den größten britischen Banken geraten, berichtete der Sender Sky News am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Notenbankchef Andrew Bailey