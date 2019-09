Britische Wirtschaft auf Rezessionskurs

Die britische Wirtschaft bewegt sich in Richtung Rezession. Die Geschäfte des dominierenden Dienstleistungssektors liefen im August so schlecht wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Der Einkaufsmanagerindex fiel überraschend deutlich um 0,8 auf 50,6 Punkte.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Das BIP Gro§britanniens droht zu schrumpfen